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Пенс после встречи с Зеленским: США продолжат поддерживать Украину

Пенс после встречи с Зеленским: США продолжат поддерживать Украину

Майкл Пенс

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом он сказал после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что Вашингтон является ключевым союзником Киева, введя санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году.

Напомним, Пенс и Зеленский были в Варшаве на мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Как сообщал УНН, вице-президент США Майкл Пенс планировал в воскресенье, 1 сентября, провести в Варшаве двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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