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Зеленский - Пенсу: США всегда отстаивали права Украины

Зеленский - Пенсу: США всегда отстаивали права Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. США всегда отстаивали права Украины, защищали и не меняли своей позиции по поводу нашей территориальной целостности и суверенитета. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с вице-президентом США Майком пенсий в Варшаве, передает корреспондент УНН.

Зеленский отметил, что для него "большая честь встретиться с вами (Пенсом - ред.) лично".

"Действительно, как вы сказали, наши страны многое объединяет. Хочу вас поблагодарить, что США всегда отстаивали права Украины, защищали и не меняли своей позиции по поводу нашей территориальной целостности и суверенитетукраины", - заявил он.

Зеленский добавил, что уже неоднократно встречался с делегатами, сопровождавшими Пенса, и отметил, что ощущение, что они одна большая американо-украинская семья.

"... мы почти родственники", - добавил Президент Украины.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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