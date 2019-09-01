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Пенс в разговоре с Зеленским вспомнил о Крыме

Пенс в разговоре с Зеленским вспомнил о Крыме

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты будут поддерживать Украину по безопасности и территориальной целостности. Об этом он сказал после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, передает УНН.

"Я также хочу сказать, чтобы между США и Украиной есть чрезвычайно сильные отношения. И мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины", - сказал Пенс.

По его словам, это началось еще с 2014 года, с тех пор США сильно поддерживает территориальную целостность Украины и народ Украины.

"Я также хочу сказать, что мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", - сказал Пенс.

Ранее УНН сообщал, что вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Крым, Украина, Владимир Зеленский
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