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Мы верим, что скоро будет мир - Зеленский

Мы верим, что скоро будет мир - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за финансовую и военную поддержку и сказал, что верит - скоро будет мир. Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, передает УНН.

"Я хотел бы поблагодарить украинцев, которые защищают Украину. И вас лично, США, и президенту и правительству за финансовую и военную помощь, которую вы делаете лично для Украины. Мы верим, что скоро будет мир. И все для этого делаем", - сказал Зеленский.

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Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты будут поддерживать Украину по безопасности и территориальной целостности.

Источник: УНН
Теги: Украина, мир, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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