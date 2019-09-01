Экипажи украинских "Айлендов" побывали в Капитолии

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Соединенных Штатах Америки продолжается подготовка экипажей катеров типа "Айленд". Однако украинские военные моряки не только учатся. Кроме усвоения системы управления, организации работ и службы, они могут и отдохнуть. В частности, недавно наши военные побывали в Капитолии, передает УНН со ссылкой на "АрмияInform".

Издание отмечает, что американское правительственная здание с богатым прошлым не оставила равнодушным ни одного из наших моряков, "они смогли по достоинству оценить небольшую коллекцию картин и скульптур, а также посетить смотровую площадку расположенную у основания купола, откуда перед ними открылась удивительно красивая панорама американской столицы".

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"Такой совместный отдых - обычная практика наших иностранных коллег, ведь по их мнению, это положительно влияет на отношения внутри коллектива, повышает эффективность командной работы, сплачивает и мотивирует военных на достижение общих целей", - говорится в сообщении.