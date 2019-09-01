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Отношения между Украиной и США никогда не были крепче - Пенс

Отношения между Украиной и США никогда не были крепче - Пенс

Владимир Зеленский и Майк Пенс

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Под руководством американского президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были более крепкими. Об этом вице-президент США Майк Пенс написал в своей микроблоге в Twitter после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, передает УНН.

Пенс отметил, что сегодня состоялась важная встреча с Президентом Украины Зеленским для обсуждения безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса в его программы реформ.

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"Под руководством президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были крепче!" - резюмировал он.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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