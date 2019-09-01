Отношения между Украиной и США никогда не были крепче - Пенс
Владимир Зеленский и Майк Пенс
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Под руководством американского президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были более крепкими. Об этом вице-президент США Майк Пенс написал в своей микроблоге в Twitter после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, передает УНН.
Пенс отметил, что сегодня состоялась важная встреча с Президентом Украины Зеленским для обсуждения безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса в его программы реформ.
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"Под руководством президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были крепче!" - резюмировал он.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.
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