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В сентябре Россия будет председательствовать в Совбезе ООН

В сентябре Россия будет председательствовать в Совбезе ООН

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В сентябре 2019 года Россия будет на правах ротации председательствовать в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает ООН на официальном микроблоге в Twitter, передает УНН.

"В течение сентября председательство в Совете Безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - говорится в сообщении.

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Напомним, в августе в Совбезе ООН председательствовала Польша.

Как сообщал УНН, в июне 2019 года Эстонию избрано непостоянным членом Совета безопасности ООН на два года.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Совет безопасности
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