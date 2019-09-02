Дубилет рассказал о первых шагах в борьбе с рейдерством

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Для борьбы с рейдерством будет использоваться два нововведения. Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Первое нововведение, по его словам, касается данных о юридических лицах. Теперь их будут публиковать ежедневно, тогда как ранее они публиковались раз в неделю.

"Часто рейдерство заключается в том, что в компании внезапно изменили владельца или директора, тогда как реальные владельцы об этом ничего не знают. И если раньше жертва рейдерства могла узнать неожиданные изменения в своей компании с задержкой до недели (за это время компанию могли "отжать" еще больше: забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня", - отметил Дубилет.

Министр советует владельцам бизнеса подписаться на один из бесплатных сервисов, который отслеживает изменения в собственности: OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkurs.

Для тех, кто узнал, что его компанию отобрали рейдеры, есть второе нововведение.

"Мы запустили возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию через электронную форму iGov. Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половину заявок отклоняли по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили в комиссию через цепочку канцелярии, могло пройти две недели. Мы создали iGov форму, которую почти невозможно заполнить так, чтобы ее отклонили. Более того, она поступает в работу комиссии мгновенно", - рассказал Дубилет.

Эти нововведения позволяют быстрее узнать о рейдерстве и оперативно направить жалобу об этом. В правительстве планируют в дальнейшем работать над устранением рейдерства, а не только его последствий.

Ранее УНН писал о том, что Дмитрий Дубилет пошел работать в Кабмин вместо того, чтобы переехать в Лондон.