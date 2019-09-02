Правительство запланировало рост экономики Украины на 40% за 5 лет

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В течение следующих 5 лет работы правительства экономика Украины должна вырасти минимум на 40%. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

“Основные цели, которые поставлены перед правительством, — это, первое, экономический рост. Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины выросла в последующие 5 лет выросла минимум на 5 лет”, — отметил Гончарук.

По его словам, активизация экономики приведет к появлению около 1 млн рабочих мест, что также является приоритетной задачей правительства.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.