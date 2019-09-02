В Офисе Президента заявили, что работа по обмену удерживаемыми с Россией ведется

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Работа по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и прекращения огня на Донбассе ведется. Это подтвердил помощник Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

"Мы будем обсуждать (на встрече дипломатических советников лидеров стран "нормандского формата" 2 сентября - ред.) повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которой, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращение огня на Донбассе. Это очень деликатные вопросы. Поэтому прошу всех неравнодушных не поддаваться панике и не создавать информационного шума, основанного на неподтвержденных данных. Это может навредить процессу. Уверяю, работа ведется, и как только будет результат - общественность официально проинформируют", - написал он в Facebook.

Добавим, 30 августа в Кремле отмечали прогресс в вопросе обмена удерживаемыми с Украиной.

Напомним, встреча советников глав правительств и государств - участников так называемой нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ) запланирована на понедельник, 2 сентября, в Берлине.