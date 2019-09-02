Премьер пообещал пересмотреть прожиточный минимум и снизить тарифы

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Одной из приоритетных задач работы нового правительства станет пересмотр прожиточного минимума в сторону увеличения и снижение тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Преодоление бедности. Сейчас прожиточный минимум, который задекларирован у нас на бумаге, не соответствует тому, что есть в реальности. Очевидно, что за эти деньги человек не может прожить нормально. Очевидно, что этот минимум должен быть пересмотрен и человек должен быть обеспечен на этом минимальном уровне жизни", - отметил Гончарук.

При этом он добавил, что составной частью этого вопроса являются тарифы, поэтому правительство уже работает над тем, чтобы уменьшить конечную сумму в платежках.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.