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Комитет рекомендовал Раде одобрить снятие неприкосновенности с нардепов

Комитет рекомендовал Раде одобрить снятие неприкосновенности с нардепов

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде, поданный Президентом Украины как неотложный проект закона "О снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины" (№ 7203) принять в целом как закон", - указали в ВР.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

Этим законопроектом изымаются два абзаца из статьи 80 Конституции Украины, обуславливающих неприкосновенность народных депутатов Украины.

Новая редакция этой статьи Конституции предлагается принять в таком виде: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Напомним, 2 сентября на заседании комитета по правовой политике между нардепами возник спор.

Источник: УНН
Теги: ВР, неприкосновенность, Конституция, комитет, нардепы
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