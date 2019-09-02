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В Кабмине готовятся к встрече с миссией МВФ

В Кабмине готовятся к встрече с миссией МВФ

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что одним из приоритетных вопросов в следующие пару недель будет подготовка к встрече с миссией Международного валютного фонда. Об этом он заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

"Среди важных вопросов на следующие пару недель это подготовка к МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год, подготовка к управлению государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, потому что идет зима, довольно отапливать космос. Нам нужно что-то с этим сделать, меньше тратить, меньше тратить собственно денег ", - сказал Гончарук.

Напомним, миссия Международного валютного фонда посетит с визитом в Киев 10 сентября.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Кабмин, встреча
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