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Зеленский поручил принять закон об отмене моратория на продажу земель до 1 декабря

Зеленский поручил принять закон об отмене моратория на продажу земель до 1 декабря

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель должен быть принят до 1 декабря 2019 года. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок до 1 декабря 2019 года", - отметил Зеленский.

По его словам, ответственными по этому вопросу является глава ВРУ Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель Комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

При этом он добавил, что "никто не собирается забирать землю у фермеров", поскольку закон должен быть направлен на развитие фермерства в Украине.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.

Источник: УНН
Теги: правительство, мораторий, Владимир Зеленский
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