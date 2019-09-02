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Правительство планирует полностью побороть рейдерство

Правительство планирует полностью побороть рейдерство

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В ближайший месяц правительство планирует преодолеть рейдерство и махинациями в реестрах недвижимости. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что одним из приоритетных вопросов на следующие пару недель подготовка к МВФ. Об этом он заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

“За следующий месяц, в ближайший месяц, у нас есть прекрасная команда по моему мнению в Министерстве юстиции, задача историю с рейдерством, с этими махинациями в реестрах должны пойти в прошлое навсегда и это должно быть сделано срочно”, — сказал Гончарук.

Напомним, для борьбы с рейдерством будут использованы нововведения.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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