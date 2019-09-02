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К концу года нардепы должны принять новый Трудовой кодекс

К концу года нардепы должны принять новый Трудовой кодекс

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До конца текущего года в Украине должен быть доработан и принят новый Трудовой кодекс. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

“Обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового кодекса Украины. Срок — до 1 января 2020 года”, - отметил Зеленский.

По его словам, ответственными за этот вопрос определены премьер Алексей Гончарук, председатель пропрезидентской фракции Давид Арахамия, а также министр социальной политики Юлия Соколовская.

Напомним, Президент поручил принять закон о “сплите” до 1 октября.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, ВРУ
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