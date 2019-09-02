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Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии подал в отставку

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о своей отставке с должности, на которой он провел чуть больше года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН со ссылкой на Грузия-Online.

"В 2018 году целью представления моей кандидатуры на пост премьер-министра Грузии и главным мандатом было именно создание и внедрение стратегической рамки развития страны, которая в последующие годы обеспечила бы достижения наших государственных целей, стала бы учебником развития страны. Стратегическая рамка развития создана, внедрена и, соответственно, я принял решение оставить должность, поскольку считаю, что к этому времени я уже выполнил свою миссию ", - говорится в сообщении Бахтадзе.

В этой же публикации он подвел итоги своей работы на посту премьера Грузии по разным направлениям внешней и внутренней политики.

"Для меня было большой честью и, в то же время, большой ответственностью, служить в ранге премьер-министра Грузии для защиты интересов нашей страны. Я был и буду членом "Грузинской мечты" и верным солдатом нашей страны. Хочу поблагодарить моих предшественников и пожелать успехов будущему премьер-министру", - говорится в обращении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Источник: УНН
Теги: Грузия, отставка, Премьер-министр
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