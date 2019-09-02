Президент поручил принять закон о внутреннем водном транспорте до 1 ноября

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 ноября в Украине должен быть принят закон о внутреннем водном транспорте, а до 1 ноября - проведены пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов "Ольвия" и "Херсон". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Принять закон о внутреннем водном транспорте. Срок - до 1 ноября 2019 года. Провести пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов "Ольвия" и " Херсон" - до 1 января 2020 года", - отметил Зеленский.

По его словам, также в Украине к 1 ноября должны быть приняты законы о финансировании строительства дорог, а также приведение ценообразования на капитальный ремонт и строительство дорог по международным стандартам.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.