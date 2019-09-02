Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,0882  EUR: 27,75 -0,1882 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 сентября 2019 15:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
22005
Версия для печати

Зеленский поручил создать условия для проведения э-выборов до 1 декабря

Зеленский поручил создать условия для проведения э-выборов до 1 декабря

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 декабря в Украине должны быть созданы условия для проведения электронных выборов и электронной переписи населения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Осуществить полный аудит государственных реестров и их упорядочение, провести верификацию и установить условия для проведения электронных выборов и электронной переписи населения до 1 декабря 2019 года", - отметил Зеленский, уточнив, что сокращенное название инициативы - "Государство в смартфоне".

По его словам, ответственными по этому вопросу являются Премьер Алексей Гончарук и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.

Источник: УНН
Теги: выборы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.