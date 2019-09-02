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МИД РФ: надеемся на решение языковой проблемы в Украине до 2021 года

МИД РФ: надеемся на решение языковой проблемы в Украине до 2021 года

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в понедельник в МГИМО (У) МИД РФ по случаю начала учебного года, выразил “надежду, что проблема языковых прав национальных меньшинств в Украине будет разрешена до 2021 года”, когда будет сформирован новый состав Совета по правам человека ООН, передает УНН.

В феврале Россия выдвинула свою кандидатуру на избрание в Совет на период 2021-2023 годов.

“В Совете по правам человека (ООН), в других международных структурах, которые этой проблематикой занимаются, прежде всего в ОБСЕ и Совете Европы, мы достаточно последовательно, особенном в этом и в прошлом году, продвигаем тему обеспечения языковых, религиозных и прочих прав национальных меньшинств. Вы знаете, что причиной такого внимания послужили действия предыдущего руководства Украины, режима Петра Порошенко, при поддержке администрации которого Верховная рада приняла целую серию законов, грубо нарушающих не только международные обязательства страны по обеспечению языковых прав национальных меньшинств, но и конституцию украинского государства, — заявил Лавров. — В Совете по правам человек в 2021-2023 годах, я надеюсь, что эта проблема до того времени решится, она срочная, но если будет необходимо, то и там эта тема, я надеюсь мы туда заберемся, будет для нас одной из приоритетных”.

Как писал ранее УНН, Варшава загнала себя в глупое положение, не пригласив Россию на торжественные мероприятия памяти в Польшу. Об этом директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Сергей Лавров, Украина
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