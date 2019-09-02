Москалькова: переговоры об обмене удерживаемыми между Украиной и РФ продолжаются

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются, требуется провести ряд юридических процедур. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала она.

Добавим, 30 августа в Кремле отмечали прогресс в вопросе обмена удерживаемыми с Украиной.

В Офисе Президента Украины 2 сентября заявили, что работа по обмену удерживаемыми с Россией ведется.