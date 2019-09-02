Зеленский поручил подготовить отчет о подготовке к отопительному сезону до 20 сентября

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 20 сентября правительство должно предоставить отчет о подготовке к отопительному сезону в Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

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"Обеспечить подготовку к отопительному сезону, в том числе четкого графика накопления достаточного количества энергетических ресурсов - газа и угля, готовности регионов к зимнему периоду. Срок - до 20 сентября 2019 года, доложить и дальше проводить еженедельный мониторинг", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.