Президент поручил подготовить конкурс на добычу нефти и газа до конца года

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До конца текущего года в Украине должны быть подготовлены лоты для проведения конкурсов на добычу нефти и природного газа. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Подготовить лоты для проведения конкурсов на добычу нефти и природного газа. Это очень важно. Срок - до 1 января 2020 года", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.