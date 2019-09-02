Президент поручил подготовить законопроект о противодействии рейдерству

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 октября в Верховную Раду должен быть внесен законопроект об усилении гарантий защиты государственной собственности, а также противодействии рейдерству. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об усилении гарантий защиты государственной собственности, защиты прав учредителей юридических лиц и противодействии рейдерству", - отметил Зеленский.

По его словам, в законопроекте обязательно должны быть предусмотрены автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением, остановкой регистрационных действий, введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций; обязательность нотариального оформления договоров об отчуждении любой доли собственности; совершенствование работы, просмотр структуры и усиление защиты сведений реестров недвижимости и бизнеса.

При этом он добавил, что эти меры следует предпринять до 1 октября 2019 года.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.