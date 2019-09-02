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До конца года в Украине должна быть запущена таможенная служба без коррупционеров - Зеленский

До конца года в Украине должна быть запущена таможенная служба без коррупционеров - Зеленский

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До конца текущего года в Украине должна быть запущена Государственная таможенная служба без "старых коррупционеров". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Обеспечить запуск Государственной таможенной службы Украины, не допустить к работе в ней всех старых коррупционеров", - отметил Зеленский.

По его словам, эти меры должны быть реализованы до 1 декабря 2019 года.

При этом он добавил, что правительство и государственная таможенная служба должны обеспечить быстрое и безопасное таможенное оформление товаров, запустить систему "Единое окно" на таможне до 20 января 2020 года.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.

Источник: УНН
Теги: коррупция, таможня, Президент, Владимир Зеленский
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