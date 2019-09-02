Матиос объяснил, почему ликвидация военной прокуратуры - это государственная измена

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Заместитель Генерального прокурора Украины - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, которого на основании письма министра обороны отозвали с должности, опубликовал на своей странице в Facebook письмо, в котором подробно разъяснил негативные последствия ликвидации военной прокуратуры и сравнил такой шаг с государственной изменой, сообщает УНН.

"В пятницу, после назначения нового генерального прокурора г. Рябошапки, я послал ему свой рапорт, который после регистрации попал адресату.

Соответствующие письма мной также направлены главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главам всех фракций нового парламента. Вот текст рапорта и конверты с письмами в Верховную Раду Украины, где (минуточку!) работает 125 профессиональных юристов. Пусть читают!

p.s. - даже подумать не мог, что простое обоснованное письмо так встревожит всех задействованных) (имеет в виду, что следствием стал его отзыв с должности - ред.)", - написал Матиос.

К своему посту Матиос добавил фото письма, которое направил Генеральному прокурору.

В письме подробно расписаны негативные последствия от ликвидации военной прокуратуры.

"По результатам обработки установлено, что в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины принятие этого законопроекта (о реформировании прокуратуры - ред.) в части, предусматривающей ликвидацию системы военных прокуратур и прекращение полномочий военных прокуроров, может вызвать крайне негативные последствия как для обеспечения правопорядка в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, так и для выполнения задач в соответствующих уголовных процессах военных прокуратур, других полномочий военной прокуратуры, а также для расследования российской агрессии и военных преступлений", - говорится в рапорте.

Далее прокурор напоминает о статье 111 УК Украины "Государственная измена", которая предусматривает наказание за деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

Далее Матиос довольно подробно описывает, какие именно негативные последствия ожидают Украину в случае ликвидации военной прокуратуры.