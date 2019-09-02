Зеленский поручил полностью изменить кадры в Укравтодоре и ГАСИ

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До конца текущего года правительство должно осуществить полную кадровую перезагрузку самых коррупционных структур - в частности, Укравтодора и Государственной архитектурно-строительной инспекции. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

"Провести полную кадровую перезагрузку крупнейших для бизнеса и граждан органов государственной власти - Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и самый известный - Укравтодор. Срок - до 2020 года, если можно сделать это раньше", - отметил Зеленский.

По его словам, ответственным по этому вопросу является премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, в Украине на дорогах государственного значения уже выполнено около 50% запланированных на этот год ремонтов.