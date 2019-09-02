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Гончарук рассказал, за счет чего экономика страны вырастет на 40% за 5 лет

Гончарук рассказал, за счет чего экономика страны вырастет на 40% за 5 лет

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Экономика Украины может вырасти на 40% за пять лет за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики и уменьшения роли государства на рынках. Об этом заявил сегодня во время брифинга Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"40% - это не цифра, взятая с потолка. У нас есть соответствующие расчеты. Их можно увидеть в документе, который будет называться "Программа деятельности правительства", который мы представим через месяц (перед - ред.) парламентом", - сказал Гончарук.

По его словам, в первый год работы правительство должно продемонстрировать рост экономики страны не менее чем на 5%, а все остальные года не менее чем на 7%.

"Это в совокупности приведет нас к тому результату, который был озвучен. За счет чего? За счет иностранных инвестиций, за счет либерализации экономики и за счет уменьшения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса", - сказал Гончарук.

Напомним, в течение следующих 5 лет работы правительства экономика Украины должна вырасти минимум на 40%.

Источник: УНН
Теги: экономика, Кабмин, ВВП, премьер
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