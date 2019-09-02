Правительство разрешило министрам получить в управление министерства

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Правительстве приняли документ, который позволяет министрам с нового Кабмина получить в управление существующие министерства. Об этом на брифинге после заседания Правительства сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“Мы приняли документ, который позволяет министрам с нового правительства получить в управление существующие министерства, все вопросы полномочий, функций и тому подобного. Кроме того, мы договорились с чиновниками о том, что мы максимально быстро переходим в цифру, то есть мы пытаемся отказаться от бумажного обмена документами между органами власти. Президент обещал государство в смартфоне — мы начинаем ее строить максимально быстро. Надеемся, что до 1 октября нам удастся полностью отказаться от бумажных документов в обмене между органами государственной власти”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Зеленский поручил создать условия для проведения электронной выборов до 1 декабря.