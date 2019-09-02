Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,0882  EUR: 27,75 -0,1882 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 сентября 2019 17:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
23490
Версия для печати

Правительство разрешило министрам получить в управление министерства

Правительство разрешило министрам получить в управление министерства

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Правительстве приняли документ, который позволяет министрам с нового Кабмина получить в управление существующие министерства. Об этом на брифинге после заседания Правительства сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“Мы приняли документ, который позволяет министрам с нового правительства получить в управление существующие министерства, все вопросы полномочий, функций и тому подобного. Кроме того, мы договорились с чиновниками о том, что мы максимально быстро переходим в цифру, то есть мы пытаемся отказаться от бумажного обмена документами между органами власти. Президент обещал государство в смартфоне — мы начинаем ее строить максимально быстро. Надеемся, что до 1 октября нам удастся полностью отказаться от бумажных документов в обмене между органами государственной власти”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Зеленский поручил создать условия для проведения электронной выборов до 1 декабря.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.