Гончарук рассказал логику трансформации министерств

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство считает удачным объединения некоторых министерств в одно. Об этом сегодня во время брифинга заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Есть много секторов в экономике, которые заслуживают особой поддержки. Мы считаем, что всеми этими делами должно заниматься Министерство экономического развития. Именно перед ним стоит задача увеличения темпов роста экономики. Это была логика вливания Министерства агрополитики в Министерство экономики", - сказал Гончарук .

По его совам вторым важным решением было объединение Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства энергетики на базе Министерства экологии и природных ресурсов.

"Фактически это Министерство энергетики присоединяется к министерству, которое отвечало за защиту окружающей среды", - сказал Гончарук.

По его словам этом же Министерству подчинят и агентство лесных ресурсов и Государственное агентство земельных ресурсов Украины.

"Еще одна причина заключается в том, что нам надо объединить базу данных по природным ресурсам для создания одной кадастровой карты", - сказал Гончарук.

По его словам, если в Кабмине увидят, что какое-то из этих решений было не очень удачным, то проведут работу над ошибками.

Напомним, вопрос о бюджетных назначениях для объединенных министерств еще не решен.