Ликвидация военной прокуратуры мгновенно заблокирует дела против России - Матиос

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Со следующего после потери полномочий военными прокурорами дня будет парализовано расследование уголовных производств и станет невозможным поддержание государственного обвинения в 9 тысячах уголовных производств, среди которых - по факту вооруженной агрессии России против Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, отозванный сегодня с должности по инициативе нового министра обороны и нового Генпрокурора, передает УНН.

По словам Матиоса, коллектив военной прокуратуры проработал новый законопроект №1032 относительно реформирования органов прокуратуры, в частности ликвидации военной прокуратуры, и пришел к выводу, что документ не определяет, кто будет исполнять полномочия военных прокуроров по уголовным производствам после их устранения.

Более того, нормы выписаны так, что военные прокуроры не смогут передать свои дела по подследственности из-за того, что будут мгновенно лишены своих полномочий.

Вышеуказанное приведет к фактическому прекращению расследования российской агрессии и военных преступлений, а также сотрудничества с Офисом прокурора Международного уголовного суда.

Среди последствий законодательной инициативы: "фактическое прекращение расследования и сбора доказательств ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины; свертывание расследования убийств, пыток, издевательств, другого жестокого обращения военнослужащими ВС РФ и террористами Л/ДНР с пленными украинскими воинами и гражданским населением, сбора доказательств совершения этих и других военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе вероломного убийства военнослужащими ВС РФ украинских воинов в августе 2014 года у г.Иловайска".

Военные прокуроры констатируют, что на следующих встречах с представителями Офиса прокурора Международного уголовного суда некому будет дать ответы и объяснения относительно подготовленных ранее материалов.

Блокирование расследования дел и блокировка передачи материалов в Международный уголовный суд сделает невозможной подготовку консолидированной претензии Украины к РФ относительно реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, среди тех, кто выступил против ликвидации военной прокуратуры в Украине: полк "Азов", общественные деятели, ученые и родственники погибших в катастрофе Ил-76.

Военные прокуроры расследовали дела в том числе против министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, его заместителей Д.Булгакова и Н.Панкова, начальника НГШ ВС РФ В.Герасимова, командующего Черноморским флотом РФ А.Витко.

Среди раскрытых преступлений - террористические акты, в результате которых погиб сотрудник Службы безопасности Украины в Донецкой области А.Хараберюш и командир одной из воинских частей Главного управления разведки МО Украины полковник М.Шаповал. Также раскрыто покушение на террористический акт 4 апреля 2019 года в городе Киеве, в результате которого взорвался автомобиль майора ГУР МОУ К.Буданова.