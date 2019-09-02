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Новый министр иностранных дел Украины осуществил первые зарубежные визиты

Новый министр иностранных дел Украины осуществил первые зарубежные визиты

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко совершил первый зарубежный визит в должности в Варшаву. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает УНН.

“С понедельника сразу к работе — первый зарубежный визит Министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств”, — написал посол.

Кроме того, Пристайко за один день совершил еще один зарубежный визит — в Германию.

“Имеем настоящую дипломатическую премьеру: свой первый визит Министр иностранных дел Вадим Пристайко осуществляет в один день в Варшаву и Берлин! И это логично, ведь Германия и Польша — наши ближайшие стратегические партнеры Сейчас — крайне важны для мира переговоры в нормандской формате”, — сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Как сообщал УНН, ранее Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия, Польша
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