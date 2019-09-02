Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,0882  EUR: 27,75 -0,1882 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 сентября 2019 20:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8370
Версия для печати

В Украине начала работу новая посол Великобритании

В Украине начала работу новая посол Великобритании

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Новая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине в Twitter, передает УНН.

“Новая Посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины госпоже Елене Зеркаль”, — говорится в сообщении.

Отметим, с 2018 года Симмонс проходит в МИД страны курс подготовки к работе в новой должности, усиленно изучая украинский язык.

Как сообщал УНН, ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила, что возглавлять британскую дипломатическую миссию в Швеции.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.