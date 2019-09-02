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Тарас Качка претендует на должность торгового представителя Украины

Тарас Качка претендует на должность торгового представителя Украины

Тарас Качка

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывший советник главы украинской дипломатии Тарас Качка может стать торговым представителем Украины, передает УНН со ссылкой на данные представленной сегодня декларации Качки для НАПК.

Так, Качка подал в государственный реестр электронную декларацию кандидата на должность, которая подается при назначении в органы власти.

В разделе "место будущей работы" он указал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также в разделе "должность, на которую претендуете как кандидат" Качка указал должность заместителя министра - Торгового представителя Украины.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что заместителем главы МВД может стать экс-нардеп Антон Геращенко.

Источник: УНН
Теги: декларация, министры, НАПК
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