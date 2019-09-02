Новый премьер-министр надеется побороть рейдерство в Украине

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине процветает рейдерство, но новый министр юстиции изменит ситуацию. Об этом глава правительства Алексей Гончарук заявил в эфире "Свободы слова", передает УНН.

"В нашей стране процветает рейдерство .. Вся эта еще практика, которая существует. Простыми словами, это когда вы владели имуществом, а завтра его взяли и переписали", - сказал Гончарук.

Он добавил, что надеется, что новый министр юстиции изменит ситуацию.

Причем глава правительства добавил, что рейдерство за последние месяцы сократилось.

Как сообщал УНН, правительство планирует полностью побороть рейдерство.