Новости: Политика
Понедельник, 2 сентября 2019, 22:52 • Марианна Присяжнюк • 2385
Новый премьер-министр надеется побороть рейдерство в Украине
Алексей Гончарук
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине процветает рейдерство, но новый министр юстиции изменит ситуацию. Об этом глава правительства Алексей Гончарук заявил в эфире "Свободы слова", передает УНН.
"В нашей стране процветает рейдерство .. Вся эта еще практика, которая существует. Простыми словами, это когда вы владели имуществом, а завтра его взяли и переписали", - сказал Гончарук.
Он добавил, что надеется, что новый министр юстиции изменит ситуацию.
Причем глава правительства добавил, что рейдерство за последние месяцы сократилось.
Как сообщал УНН, правительство планирует полностью побороть рейдерство.
Источник: УНН