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Сенатор США, которого не пустили в Россию, приедет в Украину поддержать новое правительство

Сенатор США, которого не пустили в Россию, приедет в Украину поддержать новое правительство

Крис Мерфи

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Американский сенатор Крис Мерфи, которого недавно не пустили в Россию, заявил, что посетит Украину уже на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку США новому украинскому правительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter сенатора.

"Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Приштиной", - говорится в заметке.

Напомним, ранее сенатор демократ Крис Мерфи выразил мнение, что Россия не хочет военно владеть всей Украиной — она хочет “дестабилизировать страну, чтобы установить в Киеве лояльное правительство и вернуть Украину под свой зонтик”.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, правительство
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