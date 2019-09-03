Сенатор США, которого не пустили в Россию, приедет в Украину поддержать новое правительство

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Американский сенатор Крис Мерфи, которого недавно не пустили в Россию, заявил, что посетит Украину уже на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку США новому украинскому правительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter сенатора.

"Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Приштиной", - говорится в заметке.

Напомним, ранее сенатор демократ Крис Мерфи выразил мнение, что Россия не хочет военно владеть всей Украиной — она хочет “дестабилизировать страну, чтобы установить в Киеве лояльное правительство и вернуть Украину под свой зонтик”.