В Берлине завершилась встреча советников Нормандской четверки

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Советники лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия - ред) завершили в понедельник поздно вечером переговоры в Берлине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандской формате", написал посол.

Напомним, во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, 28 августа Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе.

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.

"Достигнута договоренность о подготовительной встреча дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", - указали в ОПУ.

В Кремле ранее заявили, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" планируется, она призвана подготовить саммит в "нормандском формате" на высшем уровне.