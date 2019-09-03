Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,0882  EUR: 27,75 -0,1882 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 сентября 2019 05:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4140
Версия для печати

В Берлине завершилась встреча советников Нормандской четверки

В Берлине завершилась встреча советников Нормандской четверки

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Советники лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия - ред) завершили в понедельник поздно вечером переговоры в Берлине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандской формате", написал посол.

Напомним, во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, 28 августа Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе.

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.

"Достигнута договоренность о подготовительной встреча дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", - указали в ОПУ.

В Кремле ранее заявили, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" планируется, она призвана подготовить саммит в "нормандском формате" на высшем уровне.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.