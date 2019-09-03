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Рада сегодня планирует рассмотреть снятие неприкосновенности с нардепов

Рада сегодня планирует рассмотреть снятие неприкосновенности с нардепов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада во вторник, 3 сентября, планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает УНН.

Так, проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины предварительно одобрен 30 августа 2019 года.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики накануне рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне сообщил, что 3 сентября планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон.

Разумков напомнил, что этот закон будет считаться принятым, если за него проголосуют более двух третей народных депутатов, а это 300 народных избранников.

Источник: УНН
Теги: ВР, неприкосновенность, нардепы, Дмитрий Разумков
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