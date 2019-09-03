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Разумков открыл заседание Рады в присутствии Зеленского

Разумков открыл заседание Рады в присутствии Зеленского

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл заседание парламента с небольшой задержкой, передает УНН.

Заседание парламента, запланированное на 10:00 началось в 10:11. Задержка, в том числе, была вызвана тем, что руководство Рады проводило консультации уже сидя в президиуме парламента.

В начале заседания в сессионном зале зарегистрировались 393 народных депутатов. Также на заседании присутствовали Президент Владимир Зеленский, а также члены правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Напомним, согласно повестке дня заседания парламента, в течение сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады 9-го созыва народные депутаты Украины планируют рассмотреть назначение и освобождение от должностей директоров НАБУ и ГБР.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, политика
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