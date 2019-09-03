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В "ЕС" оценили голосование за снятие неприкосновенности без рекомендаций Венецианки

В "ЕС" оценили голосование за снятие неприкосновенности без рекомендаций Венецианки

КИЕВ. 3 сентября. УНН. За снятие депутатской неприкосновенности голосовать без учета рекомендаций Венецианской комиссии не стоит, а поддерживать соответствующие изменения в Конституцию нужно только, если будет записано, что преследовать депутата за политическую деятельность запрещено. Об этом написал народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий в Facebook, передает УНН.

"Нужно ли голосовать сегодня за снятие неприкосновенности без учета рекомендаций Венецианской комиссии? Поскольку большинство популистов считает, что "да, потому что люди этого хотят" - я пишу нет. Пишу это честно, зная, что большинство будет голосовать", - отметил Княжицкий.

По его словам, если бы в изменениях в Конституцию было написано, что преследование за политическую деятельность запрещено, то он бы голосовал. "Ибо за уголовные преступления должны отвечать все. Но в предлагаемом варианте сказано, что депутат не несет ответственности только за выступление с трибуны. А это значит, что за выступление на митинге, на телеканале в то время, когда, например, президент будет сдавать будущее Украины и ее независимость, каждого, кто против, можно будет заключить, приняв предварительно аналог законов 16 января. А то, что такие попытки будут, у меня нет сомнений", - добавил нардеп.

"Считаю, что голосовать нужно только, если будет записано, что преследовать депутата за политическую деятельность запрещено. Мне сложно убеждать коллег, для которых временный имидж важен и которые, с моей точки зрения, недооценивают опасностей, которые несет эта власть Украины", - подытожил он.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада планирует рассмотреть снятие неприкосновенности с нардепов.

Как сообщал УНН, парламентский комитет по вопросам правовой политики накануне рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, неприкосновенность, Конституция, Венецианская комиссия, Николай Княжицкий, нардепы, Европейская Солидарность
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