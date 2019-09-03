Нардепы согласились работать сегодня после 18 часов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Народные депутаты согласились работать сегодня после 18:00. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

“За 317. Решение принято”, — заявил Разумков.

Предварительно народные депутаты поддержали ранее сформированную повестку дня сегодняшнего заседания.

Напомним, согласно повестке дня заседания парламента, в течение сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады 9-го созыва народные депутаты Украины планируют рассмотреть назначение и освобождение от должностей директора НАБУ и ГБР.