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Кремль: дата саммита "нормандской четверки" пока не определена

Кремль: дата саммита "нормандской четверки" пока не определена

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Дата следующего саммита “нормандской четверки” пока не определена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи по результатам консультаций в Берлине в понедельник, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Нет, пока не определена”, — сказал он.

Встреча в Берлине прошла в рамках подготовки к саммиту лидеров “четверки” и реализации Минских договоренностей.

Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков. В переговорах участвовал новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар пояснила его участие в переговорах тем, что ранее он представлял Украину именно в качестве советника президента.

Как писал УНН, советники лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия — ред.) завершили в понедельник поздно вечером переговоры в Берлине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Нормандская четверка, Кремль
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