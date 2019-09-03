В случае не поддержания снятия неприкосновенности Рада рассмотрит этот законопроект только через год

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Если в поддержку законопроекта 7203 о снятии депутатской неприкосновенности не найдётся необходимых 300 голосов, парламент сможет вернуться к его рассмотрению не ранее, чем через год. Об этом заявил народный депутат, представитель Президента Украины Федор Вениславский во время выступления с парламентской трибуны, передает корреспондент УНН.

"Сегодня этот законопроект должен быть поддержан голосами не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины. За этот законопроект должны быть представленны 300 и более голосов народных депутатов. Если этого не произойдет, то повторно такой законопроект может быть внесен в парламент не раньше, чем через год", - отметил Вениславский.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 3 сентября, планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон.