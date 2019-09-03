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Фракции "Голос" и "ЕС" будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

Фракции "Голос" и "ЕС" будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Фракция “Голос” и “Европейской Солидарности” проголосуют за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом заявил председатель политической партии “Голос” Святослав Вакарчук и пятый Президент Украины, член партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко с парламентской трибуны во время заседания Рады, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы обсуждаем отмену депутатской неприкосновенности как справедливое решение вопроса о том, что все люди должны быть равны перед законом. И сегодня, когда ситуация в парламенте изменилась в политическом смысле, что мы впервые в истории имеем, когда одна фракция контролируемая Президентом (Владимиром Зеленским — ред.) по большому счету единолично может делать много изменений в стране, мы все равно будем голосовать за снятие депутатской неприкосновенности”, — сказал Вакарчук.

Также, пятый Президент Украины, член партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко заявил с парламентской трибуны во время заседания Совета, что фракция “Европейская Солидарность” будет голосовать за депутатскую неприкосновенность.

“Понимая важность этого шага фракция „Европейской Солидарности“ будет голосовать за законопроект об отмене депутатской (неприкосновенности — ред.)”, — сказал Порошенко.

Напомним, в “ЕС” оценили голосования за снятие неприкосновенности без рекомендаций Венецианки.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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