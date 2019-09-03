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Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
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Новости: Политика
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Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепов

Детали читайте позже на УНН.

Источник: УНН
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