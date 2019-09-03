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В Раде зарегистрировали обращение в КСУ относительно закона о снятии неприкосновенности

В Раде зарегистрировали обращение в КСУ относительно закона о снятии неприкосновенности

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении в Конституционный суд Украины для получения заключения, каким образом парламент должен выполнять вывод КСУ относительно законопроекта о снятии неприкосновенности. Об этом заявил народный депутат Украины (фракция "Европейская Солидарность") Руслан Князевич во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.

"Учитывая, что вопрос тех предостережений, которые есть в заключении КСУ, не решены, мы имеем серьезную правовую коллизию. Я зарегистрировал соответствующий проект постановления об обращении в КСУ с целью дачи заключения, каким образом парламент должен выполнять заключение по законопроекту 7203. Без такого разъяснения, я убежден, парламент делает большую ошибку, когда допускает такое грубое нарушение", - отметил Князевич.

По его словам, ранее КСУ в своем заключении предостерегал, что отмена депутатской неприкосновенности может помешать избирателям отстоять свои права в парламенте через избранного ими представителя. Кроме того, еще в 2016 году КСУ запретил предварительно одобрять законопроекты на первой и последней сессии, как это произошло в случае с законопроектом об отмене депутатской неприкосновенности.

Напомним, ранее у Президента заявили, что Конституционный суд Украины не делал ни одного предостережения относительно законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Также напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

Источник: УНН
Теги: ВР, неприкосновенность, Конституционный суд
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