Снятие неприкосновенности не поддержала только "ОПЗЖ"

КИЕВ. 3 сентября. УНН. За законопроект 7203 о снятии депутатской неприкосновенности проголосовали все фракции, кроме "Оппозиционного платформы - За жизнь". Об этом свидетельствуют данные голосования, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Согласно данным сайта Рады, из 44 членов фракции "ОПЗЖ" никто не отдал свой голос в поддержку закона - 27 присутствующих в зале нардепов не голосовали вообще, а 17 отсутствовали на заседании.

В то же время, все 252 членов "Слуги народа" проголосовали за закон, среди внефракционных его поддержали 33 парламентария (кроме Деркача, который не голосовал), в "Европейской Солидарности" в голоса "за" отдали 24 при трех нардепах, которые воздержались.

В "Батькивщине" в поддержку закона выступили 23 нардепа (кроме отсутствующей сегодня Юлии Тимошенко), во фракции "За будущее" поддержали закон все 22 парламентария, в "Голосе" - 19 (кроме отсутствующей Ю.Клименко).

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).