Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,0882  EUR: 27,75 -0,1882 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 сентября 2019 12:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10275
Версия для печати

В Раде пообещали внести законопроект об ограничении иммунитета президента на следующей неделе

В Раде пообещали внести законопроект об ограничении иммунитета президента на следующей неделе

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Законопроект, предусматривающий процедуру привлечения к ответственности президента, будет внесен в парламент на следующей неделе. Об этом заявил первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“Мы вносим на следующей неделе один из наших законов — закон об иммунитете, это процедура, которая позволяет привлекать к ответственности президента Украины”, — отметил Стефанчук.

По его словам, команде “Слуги народа” надоело ожидать 28 лет обещанного снятия неприкосновенности с народных депутатов, и она уже продемонстрировала, что этот вопрос можно решить за 5 дней.

При этом он добавил, что внутри фракции были дискуссии относительно целесообразности снятия иммунитета с нардепов, однако команда решила, что если какой-то парламентарий боится, то он не должен идти в народные депутаты.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.