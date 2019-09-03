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Правительство назначило руководителя аппарата премьер-министра

Правительство назначило руководителя аппарата премьер-министра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Кабинет министров Украины издал распоряжение о назначении на должность руководителя аппарата премьер-министра Украины Екатерины Литвинчовой. Текст распоряжения № 695-р опубликован на Правительственном портале, передает УНН.

"Назначить Литвинчову Екатерину Алексеевну на должность руководителя Аппарата Премьер-министра Украины с 3 сентября 2019 года", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины и поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Премьер-министр, назначения
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