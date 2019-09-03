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Лукашенко заявил, что "закрыл наглухо" границу с Украиной из-за потока оружия

Лукашенко заявил, что "закрыл наглухо" границу с Украиной из-за потока оружия

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена была закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. Об этом он сказал, выступая во вторник в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия", - сказал Лукашенко.

По его словам, там, где оружие в руках "у обычных людей, и особенно националистически настроенных, - жди терроризма". Поэтому белорусская сторона была вынуждена усилить пограничный контроль с Украиной – из-за потока оружия с Украины.

В конце прошлого года Лукашенко заявил о решении укрепить границу с Украиной, "не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие".

Как сообщал УНН, Лукашенко ранее заявил, что считает, что есть заинтересованные в продолжении конфликта на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: граница, оружие, Украина, Беларусь, Лукашенко
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